Michelle llega tarde a MasterChef 24/7 y se queda sin ingredientes para el reto con la Chef Isabel Carvajal (VIDEO)
Esta inesperada situación puso en jaque a Michelle y la orilló a ponerse creativa para poder cumplir con la misión de los “Maestros del fuego” en MasterChef 24/7.
Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron que poner en práctica lo aprendido en la clase de salsas macha, pero las cosas se salieron de control cuando los insumos se terminaron. Y la que de plano se quedó sin ingredientes fue Michelle, quien llegó tarde y tuvo que pasar a las estaciones de sus compañeros para pedirles que le compartieran un poco o de lo contrario no podría completar la misión de la Chef Isabel Carvajal.