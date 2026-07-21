Avestruz y venado... Los Cocineros se preparan para el martes de Beneficio y Castigo con ayuda especial en MasterChef 24/7
Con una ayuda especial y proteínas exóticas, los Cocineros buscarán conquistar a los Chefs y llevarse la victoria.
La competencia se intensifica con un nuevo martes de Beneficio y Castigo. Los Cocineros recibirán una ayuda especial para enfrentar el reto de preparar platillos con avestruz o venado, dos ingredientes que pondrán a prueba su creatividad, técnica y sabor. Solo los mejores lograrán quedarse con la victoria en MasterChef 24/7.