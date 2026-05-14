MasterChef 24/7 tendrá especial de 24 horas en TikTok: cuándo y dónde verlo EN VIVO

MasterChef ha evolucionado y regresa con un formato completamente distinto. Pero antes del estreno oficial de MasterChef 24/7, podrás ser parte de un especial de 24 horas que permitirá al público conocer cómo funcionará esta nueva experiencia que promete llevar el reality culinario a otro nivel.

La intención es que puedas tener una probadita del nuevo formato totalmente en vido antes de su estreno oficial. A diferencia de temporadas anteriores, pues ahora la podrás seguir mucho más de cerca lo que sucede dentro de la competencia, incluyendo momentos espontáneos, convivencia entre participantes y parte de la presión que se vive detrás de cada reto.

La experiencia MasterChef 24/7 comienza en TikTok|TV Azteca

¿Cómo ver la Experiencia TikTok de MasterChef 24/7?

La dinámica arrancará este 14 y 15 de mayo y podrás seguirla en TikTok a través de las cuentas oficiales de Azteca Uno, TV Azteca y MasterChef México. Durante esas transmisiones, podrás ver en tiempo real cómo conviven, cocinan y compiten 14 creadores de contenido invitados especialmente para esta edición.

Además de cocinar, los tiktokers tendrán que demostrar creatividad, rapidez y capacidad para desenvolverse frente a las cámaras prácticamente todo el día. Entre risas, estrategias, errores y tensión, buscarán conquistar tanto a los jueces como a la audiencia digital.

¿Cómo participar en la Experiencia TikTok de MasterChef 24/7?

Uno de los elementos más importantes de esta experiencia es justamente la participación del público. Quienes sigan las transmisiones en TikTok podrán votar por su creador de contenido favorito y ayudarlo a conseguir uno de los codiciados delantales para integrarse oficialmente a MasterChef 24/7.

Las votaciones especiales se realizarán este próximo jueves 14 de mayo mediante la app de Azteca UNO y el sitio oficial de MasterChef México. Así que si todavía no tienes es la aplicación, este es el momento para descargarla y mantenerte atento a todas las actualizaciones de la experiencia.

Para los seguidores de MasterChef, esta será la primera oportunidad de conocer cómo funcionará esta nueva versión, considerada una de las apuestas más ambiciosas del programa en los últimos años.

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?

El estreno oficial de MasterChef 24/7 será el próximo domingo 17 de mayo a las 8:00 de la noche por Azteca Uno. Además de la transmisión televisiva, el reality contará con contenido extendido y seguimiento 24/7 a través de Disney+, donde los fans podrán mantenerse conectados con la cocina prácticamente todo el tiempo.

Así que si no quieres perderte ningún detalle, la cita comienza este 14 de mayo en TikTok, donde arrancará la primera gran prueba de esta nueva era de MasterChef México.

