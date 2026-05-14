MasterChef 24/7: Cuántos seguidores tienen los creadores de contenido que vivirán la experiencia 24 horas con TikTok

La cocina más famosa de México está a punto de encender sus estufas en una versión distinta y mucho más intensa. MasterChef 24/7 reunirá durante 24 horas continuas a 14 creadores de contenido que buscarán conquistar al público y demostrar que tienen lo necesario para formar parte de la edición 2026 del reality. Sin embargo, previo al inicio, habrá una actividad que definirá el destino de uno de estos 14 creadores de contenido.

¿Quiénes son los creadores de contenido que participarán en MasterChef 24/7?

Estos son los 14 creadores de contenido que se unirán a este experiencia de MasterChef y TikTok, en donde el público eligirá al ganador, quien se convertirá en un participante más del reality que comenzará el próximo domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO.

La experiencia MasterChef 24/7 comienza en TikTok|TV Azteca

Mariana Ávila: comparte videos de moda, belleza, así como humor para sus más de 20.5 millones de seguidores en TikTok.

Ale Hervi: acumula 3.8 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de pasteles, repostería y postres.

Susy Mouriz: compartirá toda su energía y diversión, de igual manera que lo hace a través de su cuenta de TikTok para sus más de 17 millones de seguidores.

Julio Vázquez: el creador de contenido está listo para unirse a este reto y ponerle todo su sazón. Cuenta con más de 3.7 millones de seguidores en TikOk.

Liza Baez: la creadora de contenido y toda su comedia llegaron para vivir 24 horas dentro de la cocina más famosa de México y TikTok. La siguen más de 16 millones de personas en su perfil de TikTok.

Alee López: habla acerca de temas como espectáculos y entretenimiento; suma casi 64 mil seguidores en TikTok.

Mauricio Riveroll: Llegará a esta experiencia de TikTok con su estilo característico para narrar las mejores historias con su sazón. Tiene más de 1.3 millones de seguidores en TikTok.

Cecia Loiza: la creadora famosa por sus contenido, sentido del humor y bailes se unirá a esta experiencia. Tiene más de 10.5 millones de seguidores en TikTok.

Abue Angie: la abue más cool de TikTok estará presente en esta experiencia para llevar todo su sabor y diversión a la cocina más famosa de México. La apoyan más de 2.6 millones de ‘nietecitos’ en TikTok.

Axel Armijo: comparte contenido relacionado con música, realities y cultura pop; tiene más de 254 mil seguidores en TikTok.

Ale Castellanos: conocida como “la amix de los chismesitos”, comparte contenido sobre reality shows y cultura pop. Tiene más de 995 mil seguidores en TikTok.

Marlife: destaca por su contenido sobre entretenimiento y entrevistas con celebridades. Tiene más de 31 mil seguidores en TikTok.

Denisse Castillo: comparte videos de sus recetas a través de TikTok para sus más de 2.2 millones de seguidores.