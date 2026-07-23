“Daniela no está cocinando chido": Compañeros de Daniela opinan sobre la suerte que tuvo al subir al Balcón de la Salvación en MasterChef 24/7
Daniela Parra consiguió nuevamente la salvación, aunque su desempeño sigue generando opiniones divididas en MasterChef 24/7.
Daniela Parra logró subir una vez más al Balcón de la Salvación en MasterChef 24/7, asegurando su permanencia una semana más en la competencia. Sin embargo, dentro del reality hay quienes consideran que su nivel en la cocina no está entre los más destacados, lo que mantiene abierto el debate sobre su desempeño.