¡Wow! Así reaccionaron los influencers a la COCINA OCULTA de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 arrancó con sus transmisiones totalmente EN VIVO con la entrada de los 13 tiktokers que se anotaron para vivir la experiencia por un día... ¡el buen ánimo, las sonrisas y la sorpresa al ver la Cocina Oculta del reality no se hicieron esperar!

¿Cuál fue la primera reacción de los influencers al entrar a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7?

Poco después de la 01:30 de la tarde, y ante la expectativa de miles de fans que se conectaron a la página de Azteca UNO para no perderse la transmisión 24/7 de esta experiencia totalmente gratis, los 13 tiktokers entraron a la Cocina Oculta de MasterChef en medio de nervios y risas.

Las bromas se detuvieron cuando los influencers -acompañados por nuestros host digitales Leslie Gallardo y Antonio Betancourt- se toparon con las enormes y lujosas instalaciones de la Cocina Oculta... ¡todo les sorprendió, desde lo amplio del lugar hasta el olor a nuevo!

En medio de risas, aplausos, mucha emoción y comentarios como "¡Woow!" y "Huele a nuevo", los creadores de contenido recorrieron la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 en medio de la calurosa bienvenida de Leslie y Toño.

"Bienvenidos porque ustedes van a ser las primeras personas en entrar a este espacio de MasterChef 24/7", dijo Leslie Gallardo, mientras que Toño confirmó que ellos estrenarán las instalaciones antes que nadie: "Este es un espacio totalmente nuevo", dijo.

Fue así como nuestros creadores de contenido arrancaron la experiencia TikTok de MasterChef 24/7... ¡al parecer habrá muchísima diversión, pero también cocina y retos interesantes!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.