¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Lista de influencers COMPLETA

MasterChef 24/7 ya está más que listo para recibir a 13 tiktokers que se pondrán el mandil , agarrarán platos y sartenes y vivirán la experiencia culinaria más extrema de sus vidas a partir de este jueves 14 de mayo del 2026... ¿pero dónde podrás votar por tu influencer favorito para que se quede en el reality de forma definitiva y no sólo por un día? ¡Entérate!

¿Qué influencers vivirán la experiencia TikTok de MasterChef 24/7?

En los últimos días, las redes sociales de la cocina más viral de México mantuvieron muy ocupados a los fans con la publicación de los tiktokers que aceptaron vivir en las instalaciones de MasterChef 24/7 con TODAS las dinámicas, recetas y hasta críticas incluidas... ¡se va a poner bueno!

En total, 13 creadores de contenido se anotaron para vivir este apasionante reto de cocina y ellos fueron:

Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

Abue Angie Recetas

¿Cómo votar por tu influencer favorito para que se quede en MasterChef 24/7 como participante?

Como te comentamos en TV Azteca, aunque hay 13 tiktokers anotados sólo uno de ellos tendrá la oportunidad de convertirse en parte de la nueva temporada 2026 como competidor... ¡y sí, necesitan de TU APOYO para lograrlo!

Hacerlo es súper fácil, gratis y accesible ya que puedes votar por tu influencer favorito desde tu computadora o celular: simplemente debes entrar a la liga masterchefmx.tv/vota y elegir a tu "gallo"... ¡ahí estarán las fotos de todos los tiktokers y sólo tienes que darle click a quien quieras!

Te garantizamos que TODAS las voces serán escuchadas y sólo se quedará el tiktoker que acumule la mayor cantidad de votos, así que te invitamos a no perderte un solo momento del 24/7 y a apoyar a tu influencer predilecto.

¿Dónde ver la experiencia TikTok de MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO?

¡No te pierdas ni un solo momento de las aventuras de los influencers en MasterChef 24/7! La transmisión estará disponible totalmente GRATIS en el sitio de Azteca UNO .

Los tiktokers entrarán a las 12:00 del mediodía de este jueves 14 de marzo del 2026 y saldrán de las instalaciones de MasterChef 24/7 hasta el viernes 15 a la 01:00 de la tarde luego de vivir una jornada inigualable llena de sazón y adrenalina... ¡ánimo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.