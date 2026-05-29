“Una infamia gastronómica": El Chef Adrián Herrera critica el PEOR platillo que ha visto en MasterChef 24/7

En la semana 2 de MasterChef 24/7, los chefs ya dejaron claro que los platillos tienen que subir de nivel de inmediato y que los participantes tienen que empezar a arriesgarse con sus preparaciones. Sin embargo, el ingenio en la cocina no siempre sale bien y pueden terminar en auténticos desastres, o como el propio Adrián Herrera los describió, en "infamias culinarias" que no se deben repetir.

Es el caso de la receta que inventó Diego, quien hizo un rib eye con jarabe de agave, una preparación que no solo no convenció a los jueces, sino que los "horrorizó" al considerar que era una combinación totalmente incompatible. Así que durante esta tarde de "carnita asada" en MasterChef 2026, el chef Adrián Herrera aprovechó para recordar que para evitar "infamias culinarias", hay que recordar que existen proteínas que quedan mucho mejor solas y es mejor no estar innovando, para así no terminar haciendo "infamias culinarias"

Ellos son TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen delantales negros en la semana 2

Conforme avanza la competencia, a los cocineros les empieza a quedar claro que cualquier error les puede costar su lugar dentro de la cocina más famosa de México. Y para muestra, los desastrosos platillos que entregaron el jueves 28 de mayo, que dejó a 9 participantes en "la cuerda floja" por sus mandiles negros.



Emmanuel

Diego

Nash

Ricardo

Luis

Carmen

María

Camila

Antrax

@masterchefmx Ellos son los cocineros que podrían salir este domingo, vota por tu cocinero favorito. 📲⁣ ⁣ #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA ⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

En cuanto a los que ya están salvados, Claudia subió al balcón porque ganó el reto de capitanes junto a su equipo. Gracias a ella, también se salvaron Pablo y Arturo. La que obtuvo esta ventaja por los votos del público fue Daniela, mientras que Michelle fue la única que se salvó por su platillo en el reto de parejas.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef 24/7?

Conforme se acerca el domingo de eliminación en MasterChef 24/7, los participantes van sintiendo la preocupación por quedar fuera de la competencia, sobre todo desde que vieron a uno de sus compañeros ser expulsado por una mala cocinada. El primer eliminado de MasterChef 2026 fue Javier Lara "La Chuleta Metalera", quien no logró demostrar que tenía lo necesario para mantenerse en la cocina más famosa de México.