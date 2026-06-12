“No me esperaba este mandil negro": Daniela confiesa que se siente triste en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Daniela Parra ha acaparado las miradas en las últimas semanas por su cercana amistad con Pablo, sin embargo, alejada de las especulaciones, esta noche, la cocinera aseguró que se siente sorprendida y triste por tener delantal negro, lo que la pone en riesgo de salir de MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación.