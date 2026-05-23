Participantes de MasterChef 24/7 que tienen restaurantes y cuánto cuesta comer en ellos

MasterChef 24/7 ya comenzó y los 22 participantes en la competencia ya han dejado ver su pasión por la cocina. Mientras que algunos comparten sus dotes culinarias en las redes sociales, algunos otros han incursionado en el sector de alimentos y bebidas. Estos son los concursantes del reality que tienen un restaurante y cuánto cuesta comer en ellos.

Ellos son los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen restaurantes

Javier

La Chuleta Metalera es el restaurante de Javier, ubicado en León, Guanajuato. La dirección es: Blvd prisma 1128 A en Valle de los Naranjos, sin embargo, también atienden eventos y asisten a festivales especializados.

Los precios por platillo individual varían de $55 a $280 pesos, mientras que los cortes de carne premium por kilo se manejan en un estándar de $850 pesos.



Taco de carne asada: $55 pesos

Quesadilla de carne asada: $70 pesos

Choripán (argentino, español o combinado): $95 pesos

Quesadilla metalera grande (de harina): $120 pesos

Platillo de carne asada surtido: $280 pesos

Todos los cortes selectos de res tienen un precio estandarizado de $850 pesos por kilo. Incluyen opciones como: Picaña Angus Choice, Rib Eye, Tomahawk, New York, T-bone, Top sirloin, Cowboy Steak y Vacío / Bavette.

Jazmín

La creadora de contenido ha promocionado a través de sus redes sociales dos negocios familiares. Uno son las Hamburguesas los Mdfkrs que se especializan en preparaciones de estilo Sonora.

-Ubicación: Generalmente se instalan en la zona de La Cruz de Huanacaxtle (muy cerca de Bucerías), pero varían sus ubicaciones según el día (a veces se ubican en la calle Tiburón #6 y otras en el Tianguis local).

-Precios: Sus precios varían generalmente entre los $100 y #200 pesos por hamburguesa, dependiendo de los ingredientes y el combo que elijas. Cuentan con servicio para llevar y, dependiendo del día, servicio de entrega a domicilio.

Mientras que la panadería La Cruz Bakery está ubicada en Coral 36, Mesa Quemada, La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. El rango de precios se mantiene por debajo de los 100 pesos por pieza. Su oferta estrella incluye pan artesanal, roles de canela y empanadas.

-Rol de canela y Pan dulce: $40 - $70 pesos por pieza.

-Empanadas (dulces o saladas): $40 - $60 pesos.

-Birote y pan blanco: $10 - $25 pesos la pieza.



Daniela Parra

Los Tamalitos Chidos son el negocio culinario de Daniela, están ubicados en la zona de Clavería, en la Ciudad de México, ofrecen tamales, chilaquiles y bebidas. En promedio, sus platillos rondan entre los $85 y $120 pesos.

Pablo

El representante de Guatemala es socio de La Yarda Bar en Ciudad de Guatemala (conocido como "el puntito rojo"). un restaurante que tiene un menú casual de bebidas y botanas. Pablo le contó a sus compañeros en la casa que en ocasiones ofrecen bebidas mexicanas, como las preparaciones de micheladas.

Su oferta destaca por bebidas de verano y cócteles por Q 49 ($111 pesos), y el costo promedio de las Yardas con refill ronda los Q 90 ($204 pesos) a Q 100 ($227 pesos) dependiendo de la promoción. Entre los alimentos, el menú incluye tacos, quesabirrias y boneless, que varían entre Q 45 ($102 pesos) y Q 50 ($113 pesos).

-Ubicación: Parqueo El Bosque, Bulevar Rafael Landívar, Zona 15 (frente a Spazio), Ciudad de Guatemala.

¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Para no perderse un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7 sintoniza la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis . El contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

En esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt. Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos "Maestros del fuego".