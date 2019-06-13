Alí Valenzuela | MasterChef - La Revancha
¡Alí hará lo que sea para ganar esta revancha en la cocina más famosa de México!
Alí, formó parte de la 4ta temporada de MasterChef, siendo eliminado tras no haber emplatado una salsa blanca que la chef invitada Solange Muris, calificó de excelente. Este error lo motivó a superarse y mantenerse enfocado.
Tras MasterChef, Alí dio clases particulares de cocina a señoras y niños y fue juez gastronómico en un par de eventos.
Hace poco tuvo una experiencia cerca a la muerte en un accidente automovilístico, lo que provocó que cambiara su perspectiva de vida.
Estudiante de gastronomía, Alí vuelve a la cocina de MasterChef dispuesto a demostrar que tiene potencial para ganar.
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