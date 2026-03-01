Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 1 de marzo: estos signos inician el mes con dinero y amor

¡Un nuevo mes ha llegado! Conoce qué mensaje tienen los astros para ti con el horóscopo de Nana Calistar, quien cuenta con toda una serie de predicciones para este domingo, 1 de marzo. Algunos signos inician el mes rodeados de AMOR, mientras que otros tendrán movimientos IMPORTANTES en el plano económico y de dinero. Sigue leyendo y entérate de las predicciones y recomendaciones para tu signo el día de hoy:

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 1 de marzo?

Deja de forzar las cosas, lo que es para ti, será, y lo que no, no. Se marcan cambios en tu estado de ánimo que te harán valorar cosas nuevas. Eso sí. No postergues más las cosas, arregla todos tus pendientes. Cuídate de posibles caídas y/o accidentes, necesitas estar más atento. Se recomienda tener un guardadito, aunque sea pequeño. No repitas errores del pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 1 de marzo?

Se recomienda tener cuidado si estás a punto de entrar a un negocio o hacer una inversión. Se vienen movimientos importantes en temas de dinero que te ayudarán a pagar deudas. Cuida más tu salud y no caigas en provocaciones. Si estás en pareja, la relación se fortalecerá. Si estás soltero, enfócate en estar bien contigo antes de buscar a alguien más.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 1 de marzo?

Deja el pasado en donde pertenece, especialmente en temas del amor. Llegó el momento de actuar. No llores por lo que no fue y mejor disfruta lo que tienes. Se marca la oportunidad de abrir tus sentimientos con alguien que significa mucho para ti. No tengas miedo de expresarte y, sobre todo, no vivas a medias.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 1 de marzo?

Disfruta del presente, deja de preocuparte por cosas que ni siquiera han pasado. Si estás soltero, se marca la llegada de un nuevo amor que podría traerte grandes lecciones. Eso sí, regresará alguien del pasado, pero de ti depende cerrar el ciclo. Cuida más tus emociones y no hagas lo que no te gustarían que te hicieran.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 1 de marzo?

Es momento de soltar el pasado. Recuerda que de ti depende brillar. Es probable que te enfrentes a cierto estrés laboral, así que organízate y no dejes las cosas para último momento. Cuídate de las amistades falsas y no te metas en chismes. Se marca la planeación de un viaje, aprovéchalo, que te hace falta. Las puertas comienzan a abrirse para ti, Leo.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 1 de marzo?

Nada es para siempre y nadie es indispensable. Disfruta la estancia de las personas en tu vida y deja de aferrarte cuando se van. Este año te enseñará a soltar. Se marcan noticias que llevabas tiempo esperando, pueden ser laborales o personales. En el amor, deja de confundir nostalgia con destino. No caigas en provocaciones y sacúdete de los malos comentarios.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 1 de marzo?

Es momento de elegir. Tendrás que tomar decisiones importantes en los próximos días. Cuidado con los viajes que no han sido bien planeados. En el amor, se marcan momentos intensos. Es probable que se presenten traiciones con alguna amistad, familia o pareja, si es que tienes. Tienes todo lo necesario para ser feliz, solo tienes que aprovechar las oportunidades. Valora más a tus amistades y familiares.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 1 de marzo?

Si tienes pareja, presta más atención a ella. Cumple con tus trámites y documentos pendientes y bájale dos rayitas al cambio de humor. Cuida más tus palabras que podrías lastimar a quien no lo merece. Si miras al pasado que sea para ver cuánto has avanzado. No retrocedas. Es posible que una amistad se marche en los próximos días.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 1 de marzo?

Se marca un viaje o una escapada que servirá para relajar tu mente. Disfruta. Cuidado con las envidias y las personas falsas que no celebran tu crecimiento. Sé más hermético con tu vida laboral y privada. En el amor, necesitas amarte a ti primero antes de entregarte a alguien más. Se marcan chismes, pero no te enganches. Piensa antes de hablar.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 1 de marzo?

Cierras febrero con intensidad, especialmente en el plano sentimental. Manténte firme y con los pies en la tierra. Aguas con las amistades falsas. Se marca un viaje y la oportunidad de empezar un nuevo curso o estudiar algo que servirá para tu crecimiento personal. Cuída más tu salud, en especial, tu alimentación.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 1 de marzo?

Aguas con los cambios de humor. Necesitas ser más cuidadoso con el dinero. Paga deudas y no gastes lo que no tienes. Acepta tu presente, pero no te resignes. Si algo no te gusta, cámbialo. De ti depende lograr tus metas. Andarás distraído, así que cuídate de golpes o caídas. Se marca la llegada de una nueva amistad. En el amor, no confundas necesidad afectiva con conexión emocional.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 1 de marzo?

Deja de confiar en quien solo te hace dudar. No todos merecen tu nobleza, confianza y ternura. Si alguien te ama, te valora. Cuídate de las personas que te incitan a los vicios y los excesos. Si estás soltero, se marca una oportunidad en el amor. Eso sí, llegó el momento de pensar más en ti. Deja de sacrificarte por otros y no te quedes con nada, di todo lo que sientes.