Los peluqueros recomiendan estos colores para la primavera-verano

La naturalidad es una de las tendencias que se están priorizando para este 2026 que se combina con el minimalismo. Tu cabello no escapa de la moda por lo que si piensas cambiar de tinte, tienes que tener en cuenta estos colores que serán protagonistas en la primavera- verano.

Ten en cuenta que los tonos cálidos y envolventes se imponen como una alternativa fresca y natural a los colores más artificiales. Así que presta atención a los tonos que serán tendencia para no quedarte fuera de la moda.

¿Cuáles son los colores de pelo que serán tendencia en primavera-verano?

Pumpkin Spice

Una de las tendencias más atrevidas para la primavera-verano es el pumpink spice. Este es un tono que mezcla equilibradamente cobrizo, canela y dorado que aporta mucha personalidad a la melena. Es ideal para pieles claras y medias, aunque es cierto que es un tono que requiere de un buen mantenimiento si queremos mantener su color siempre vibrante.

Dulce de leche

En segundo lugar, tenemos el dulce de leche que es uno de los tonos más elegidos. Es un tono intermedio entre el rubio y el castaño que es utilizado para iluminar los rostros de las mujeres morenas. También es un aliado para suavizar las facciones y añadir calidez. Funciona de maravilla en melenas largas con capas y ondas naturales, ya que permite apreciar los reflejos de luz que este tono aporta.

Moka Terroso

Luego tenemos el marrón protagonista del año que es el moka terroso. Inspirado en el café recién molido, este tono cálido y ligeramente ahumado es perfecto para quienes buscan un cambio elegante y sofisticado.

Teddy Bear Blonde

Aquí tenemos un color cálido y suave situado entre el rubio beige y el miel. Que precisamente por esa tonalidad evita el temido efecto artificial de otros rubios más claros y aporta calidez al rostro. Funciona especialmente bien en bases castañas claras o rubios oscuros.