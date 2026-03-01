WhatsApp ya no será totalmente gratis y esto cobran para evitar anuncios

Algo que muchos temían se está cumpliendo, WhatsApp dejará de ser totalmente gratis. Desde Meta han confirmado que los anuncios llegarán a la app y da la opción de poder evitarlos por medio de una suscripción desde el mismo móvil.

Este es un cambio que llega a marcar un antes y un después en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo. La confirmación ya es oficial y se está llevando a cabo en Europa.

¿Qué se sabe de los nuevos cambios de WhatsApp?

Desde Meta han manifestado que la publicidad no invadirá las conversaciones privadas. Los anuncios se mostrarán únicamente en los estados y en los canales, mientras que los “mensajes y llamadas personales” seguirán libres de publicidad.

Por el momento los espacios privados de la app, se van a mantener intactos. Es decir que la publicidad se concentrará en las áreas más cercanas al contenido público o compartido. Quienes quieran quitar las publicidades podrán hacerlo.

Si no quieres que las publicidades aparezcan puedes optar por una suscripción que permitirá recuperar una experiencia sin publicidad dentro de la aplicación. La decisión en cuestión se alinea con lo que ya se inició en Facebook e Instagram, donde ofrece versiones sin anuncios a cambio de un pago mensual.

Ahora habrá anuncios.

Las publicidades ya se encuentran en la región europea por lo que algunos ya pueden activar esta suscripción, mientras que otros usuarios tendrán que esperar. Las condiciones que se piden para poder suscribirse son: tener la cuenta de WhatsApp vinculada al centro de cuentas de Meta y ser mayor de 18 años.

El proceso para activar la suscripción se realiza desde la propia aplicación y sigue estos pasos:



En WhatsApp, tocar Ajustes > Cuenta.

Ir a Preferencias de anuncios para los estados y canales y seleccionar Sin anuncios.

En el centro de cuentas, tocar Preferencias de anuncios > Suscribirte para usar sin anuncios.

Pulsar Continuar con la suscripción.

Revisar la suscripción y tocar Continuar > Continuar con el pago.

Pulsar Pagar ahora para completar el pago mediante Apple App Store o Google Play Store.

Tocar Cerrar después de ver la pantalla de confirmación.

Lo más importante para los usuarios es el valor de la suscripción, pero por el momento no está del todo confirmado. Algunas pruebas han develado que es posible activar la suscripción sin anuncios en Facebook e Instagram, con un precio de 5,99 euros al mes para una cuenta y 4 euros al mes por cada cuenta adicional si la gestión se realiza desde un navegador web.