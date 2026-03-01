Estos signos mejorarán sus relaciones a partir de marzo

En el mundo de las relaciones sentimentales cuando intentas controlar cada detalle pues las tensiones empiezan a aumentar. Si te aferras a una visión idealizada pues todo se transforma en caos y el amor se estanca.

Solo en la confianza se puede experimentar el amor plena y libremente. Luego del 21 de septiembre comienza la temporada de Aries por lo que las energías cambian. El impulso vuelve. La confianza se fortalece. Las decisiones se sienten más claras y alineadas.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que tendrán cambios en sus relaciones?

Virgo

Es importante que vayas despacio, no hay necesidad de apresurar lo que está ocurriendo. Desde 2023, cuando Saturno pasó a Piscis, tu sector de las relaciones ha adoptado un tono más pesado y serio. Las clases han sido intensas. Se han puesto a prueba los compromisos. Los límites emocionales requieren madurez y paciencia.

En marzo vas a comenzar a sentir una mejora real en tus relaciones, habrá más comprensión, más estabilidad y mayor claridad emocional. Aun así, curar lleva tiempo. La integración lleva tiempo. Hasta el 20 de marzo, Mercurio retrógrado te da una pausa para la reflexión.

Piscis

A Piscis pues Saturno le ha pedido que madure, que defina los límites. Para entender la diferencia entre fantasía y realidad. Incluso si hubieras estado en una relación, el amor podría haberse sentido más pesado, menos sobre mariposas y más sobre responsabilidad y verdad a largo plazo.

Todo empieza a mejorar.

Si tu relación ha pasado momentos difíciles, tiene una fuerza real. Los que sobrevive a Saturno no es frágil. Está construido para durar. En Marzo habrá una mejora notable, el flujo emocional se vuelve más fácil, pero la reconexión requiere intención.

Capricornio

Este signo se tiene que permitir evolucionar ya que el amor no está hecho para permanecer estático y tú tampoco. Un cambio significativo comienza el 10 de marzo, cuando Júpiter retoma su movimiento directo en Cáncer, activando el sector de las relaciones y reabriendo el camino hacia el crecimiento emocional y el desarrollo romántico.

Cáncer va a reforzar tu seguridad emocional, la vulnerabilidad y áreas de vínculo profundo que no siempre te salen de forma natural en tu naturaleza estructurada y cautelosa. Sin embargo, este tránsito te ha animado a abrir tu corazón más plenamente.

