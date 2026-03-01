Horóscopo de HOY domingo 1 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 1 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 1 de marzo de 2026

Hoy, domingo 1 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el primer día del mes trae una energía de renovación que te impulsa a iniciar hábitos que fortalezcan tu equilibrio interno. Tomar la iniciativa con claridad marcará el rumbo de lo que viene.

: el primer día del mes trae una energía de renovación que te impulsa a iniciar hábitos que fortalezcan tu equilibrio interno. Tomar la iniciativa con claridad marcará el rumbo de lo que viene. Tauro : este comienzo de mes te invita a priorizar la calma y a construir desde lo seguro y lo conocido. Avanzar con firmeza te dará tranquilidad a largo plazo.

: este comienzo de mes te invita a priorizar la calma y a construir desde lo seguro y lo conocido. Avanzar con firmeza te dará tranquilidad a largo plazo. Géminis : el primer día del mes activa tu curiosidad y te motiva a explorar nuevas ideas y propuestas. Mantener el enfoque será clave para no dispersarte.

: el primer día del mes activa tu curiosidad y te motiva a explorar nuevas ideas y propuestas. Mantener el enfoque será clave para no dispersarte. Cáncer : este inicio de mes te conecta con tus emociones más profundas y con la necesidad de sentirte contenido. En lo económico, confiar en tu intuición te ayudará a tomar buenas decisiones.

: este inicio de mes te conecta con tus emociones más profundas y con la necesidad de sentirte contenido. En lo económico, confiar en tu intuición te ayudará a tomar buenas decisiones. Leo : el primer día del mes te impulsa a tomar protagonismo y a expresarte con mayor autenticidad. Confiar en tu valor abrirá nuevas oportunidades.

: el primer día del mes te impulsa a tomar protagonismo y a expresarte con mayor autenticidad. Confiar en tu valor abrirá nuevas oportunidades. Virgo : este comienzo de mes favorece el orden y la organización para mejorar tu bienestar general. Atender los detalles te permitirá avanzar con seguridad.

: este comienzo de mes favorece el orden y la organización para mejorar tu bienestar general. Atender los detalles te permitirá avanzar con seguridad. Libra : el primer día del mes te invita a buscar armonía y equilibrio en tus entornos más cercanos. En lo vincular, el diálogo será la herramienta clave para resolver tensiones.

: el primer día del mes te invita a buscar armonía y equilibrio en tus entornos más cercanos. En lo vincular, el diálogo será la herramienta clave para resolver tensiones. Escorpio : este inicio de mes te lleva a transformar ciertas emociones y a soltar lo que ya no suma. En lo económico, actuar con estrategia te dará mayor estabilidad.

: este inicio de mes te lleva a transformar ciertas emociones y a soltar lo que ya no suma. En lo económico, actuar con estrategia te dará mayor estabilidad. Sagitario : el primer día del mes te impulsa a expandirte y a abrirte a nuevas experiencias que te inspiren. Confiar en el movimiento traerá crecimiento.

: el primer día del mes te impulsa a expandirte y a abrirte a nuevas experiencias que te inspiren. Confiar en el movimiento traerá crecimiento. Capricornio : este comienzo de mes te invita a reafirmar tus objetivos y a sostener tu disciplina. En lo material, la constancia será clave para construir lo que deseas.

: este comienzo de mes te invita a reafirmar tus objetivos y a sostener tu disciplina. En lo material, la constancia será clave para construir lo que deseas. Acuario : el primer día del mes trae una energía de cambio que te impulsa a innovar y a salir de lo habitual. Pensar diferente te permitirá avanzar.

: el primer día del mes trae una energía de cambio que te impulsa a innovar y a salir de lo habitual. Pensar diferente te permitirá avanzar. Piscis: este inicio de mes potencia tu sensibilidad y te invita a cuidar tu equilibrio emocional. Establecer límites claros será fundamental para sentirte en paz.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: