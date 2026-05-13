MasterChef 24/7: Conoce al juez Poncho Cadena, figura ilustre de la gastronomía en México

La ambiciosa apuesta de MasterChef 24/7 requerirá de la excelencia de todos sus componentes para llegar a nuevas alturas y para llegar a ese objetivo era necesario contar con la presencia del experimentado y querido Chef Poncho Cadena como juez del reality show.

Con motivo del gran inicio de la evolución de MasterChef México, te invitamos a conocer un poco más del reconocido y respetado chef sonorense.

¿Quién es el Chef Alfonso Cadena?

El chef originario de Hermosillo, Sonora tiene restaurantes en los estados de Baja California Sur (Carbón Cabrón) y Jalisco (Hueso y La Leche) y cuenta, hasta el momento, con 231 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien el Chef Adrián Herrera tiene el récord del mayor número de apariciones como juez en la historia de MasterChef México con 13 ocasiones (incluyendo la próxima edición 24/7), tanto Cadena como Zahie Téllez repetirán sus encomiendas como jurados del reality show por cuarta ocasión en sus condecoradas carreras profesionales.

Cabe señalar que el chef ha resaltado la importancia de la creatividad y el manejo de ingredientes bajo presión extrema en los participantes que entrarán desde este domingo a la cocina más famosa de México y afirmó que está completamente preparado para darlo todo en esta nueva etapa de MasterChef México.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.