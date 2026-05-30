Emmanuel abre su corazón y ofrece una disculpa a sus compañeros de MasterChef 24/7

Las emociones fuertes no solamente se viven durante las intensas galas de MasterChef 24/7, sino también en la vivienda donde las cámaras nunca dejan de grabar y para muestra está la emotiva dinámica de integración en la que participaron los 21 participantes del reality show, una en la que Emmanuel aprovechó la oportunidad para abrir su corazón y ofrecerles una disculpa.

"Quiero que sepan que no soy una persona agresiva": Emmanuel se disculpa

Luego de que Pablo fuera el encargado de conducir la dinámica, todos los cocineros tuvieron la encomienda de responder una de las preguntas que estaban escritas en unas tarjetas con el fin de que las personas que seguían la transmisión 24/7 de MasterChef México pudieran conocer un poco más de los participantes.

Cuando llegó el turno de Emmanuel, Pablo le preguntó cuáles eran los tres defectos con los que lucha hoy en día, a lo que el cocinero afirmó que batalla actualmente contra su explosividad y la ansiedad que siente; además, señaló que busca ser una mejor persona y pedir perdón porque "a veces es difícil aceptar tus errores".

Posteriormente, aprovechó el momento para ofrecerle una disculpa a los compañeros que se han sentido ofendidos por sus acciones o sus comentarios y les hizo saber no que se considera una persona agresiva y que si bien llega a ofender en ocasiones, se encuentra trabajando en ello.

Cabe señalar que ayer por la noche, Ricardo le dejó entrever a Michelle y Carmen que Emmanuel era el cocinero de MasterChef 24/7 que ya no toleraba precisamente por una serie de señalamientos hechos a lo largo de los primeros días del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Claudia, Pablo, Arturo, Daniela y Michelle como los nuevos participantes salvados de la semana.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.