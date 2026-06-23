Ismael Zhu se sumó a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities donde comentaron los momentos más intensos de MasterChef 24/7
No te pierdas el Otro Lado de los Realities, donde Chiken estuvo acompañado de Ismael Zhu “El Chino”.
Tras el lunes del Pin del Chef conquistado por Antrax hemos visto cómo es que la sexta semana de MasterChef 24/7 ha tomado un nuevo rumbo, sobre todo dentro de la convivencia de lo cocineros, quienes han vivido momentos tensos debido al tiempo que han pasado lejos de sus seres queridos.