Nos abandonó y quiere la casa | Programa del 23 de junio 2026 de Acércate a Rocío
Andrés y Juan podrían perder la casa donde viven, pues después de 25 años apareció su padre y necesita mucho dinero... ¿deudas o problemas de salud?
Andrés está preocupado porque, ahora que regresó su papá, podría perder la casa donde vive con su hermano. Después de una ausencia de 25 años, Víctor está dispuesto a vender la casa donde viven sus hijos, pues argumenta que le pertenece y que necesita ese dinero para tratarse del hígado, aunque le debe a la tienda de casa una cuenta importante por no pagar las cervezas que se bebe. El hermano de Andrés quiere ayudar a su padre, pero al escuchar los testimonios de Lizbeth y Verónica, podría cambiar de parecer.