"¿Qué crees que esté haciendo tu novia?": La inesperada respuesta de Antrax ante sus compañeros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Así fue como respondió el cocinero cuando lo cuestionaron acerca de su relación.
Un divertido momento rompió la tensión en MasterChef 24/7 cuando sus compañeros cuestionaron a Antrax: "¿Qué crees que esté haciendo tu novia?”. Para sorpresa de todos, el creador de contenido respondió que no cree que ella pase el día entero pegada a la pantalla viéndolo, a pesar de que se lo había prometido antes de entrar al encierro. Sin embargo, Ramahá y Flor salieron de inmediato en defensa del romance, asegurándole que seguramente ella busca cualquier oportunidad para estar al pendiente de sus pasos, recurriendo discretamente al celular.