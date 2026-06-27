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"¿Qué crees que esté haciendo tu novia?": La inesperada respuesta de Antrax ante sus compañeros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Así fue como respondió el cocinero cuando lo cuestionaron acerca de su relación.

Un divertido momento rompió la tensión en MasterChef 24/7 cuando sus compañeros cuestionaron a Antrax: "¿Qué crees que esté haciendo tu novia?. Para sorpresa de todos, el creador de contenido respondió que no cree que ella pase el día entero pegada a la pantalla viéndolo, a pesar de que se lo había prometido antes de entrar al encierro. Sin embargo, Ramahá y Flor salieron de inmediato en defensa del romance, asegurándole que seguramente ella busca cualquier oportunidad para estar al pendiente de sus pasos, recurriendo discretamente al celular.

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