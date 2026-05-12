¿Qué significa el delantal negro en MasterChef 24/7 y por qué es CLAVE para los concursantes? ¡Entérate!

MasterChef 24/7 está a punto de arrancar con sus emisiones que prometen ponerle sazón a la televisión mexicana en este 2026 , y para que los fans se emocionen todavía más, la producción ya confirmó que TODA LA SEMANA habrá actividades para los concursantes... ¡el jueves de delantal negro fue el día más impactante por este motivo!

¿Qué significa el delantal negro en MasterChef 24/7?

Como te comentamos en esta notita, los cocineros de MasterChef 24/7 vivirán la presión al máximo desde el jueves porque ese día se comenzarán a repartir los temidos delantales negros que definirán a las personas que irán a las pruebas de eliminación.

Históricamente, el delantal negro es uno de los elementos de cocina más temidos de los participantes ya que sólo se otorgan a aquellas personas que se van directo a la gala de eliminación debido a que cometieron errores importantes en sus platillos.

Problemas en la cocción, fallas técnicas, falta de sabor o una presentación en los platos deficiente forman tan sólo parte de algunos de los errores que pueden hacer merecedor a un concursante del temible mandil negro.

La única forma de salvarse de la eliminación es... ¡cocinando! en la gala de eliminación, en donde la persona tendrá que convencer a los estrictos jueces de que ella merece seguir en el reality... ¡pero los demás finalistas intentarán presentar sus mejores platillos y esto volverá a la competencia más dura aún!

Como ves, las cosas no estarán fáciles en MasterChef, y menos ahora que disfrutaremos del reality en su formato 24/7... ¡además de las recetas, habrá muchísimo chisme del bueno!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.