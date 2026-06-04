Quedan definidos los equipos para la batalla de esta noche en MasterChef 24/7

Los equipos de la esperada batalla de la gala de esta noche quedaron definidos y lo darán todo para que algunos cocineros suban al balcón y aseguren su permanencia otra semana en MasterChef 24/7. Te invitamos a conocer cómo quedaron conformados los equipos.

Ramahá se ve favorecido con el apoyo del público

La gala empezó con el resultado de las votaciones del público para designar al capitán del equipo azul, el cual quedó pendiente desde ayer por la noche, y fue Claudia Lizaldi quien reveló que Ramahá se había convertido en el favorito de la audiencia para liderar el grupo.

Sin embargo; los equipos aún no estaban conformados, por lo que los paladares más exigentes de México anunciaron cómo serían elegidos los cocineros. Los Chefs señalaron que los tres capitanes se medirían en un reto y el ganador sería el primero en elegir a los integrantes de su respectivo grupo.

El reto consistía en cortar jícamas y llenar cinco vasos con 10 bastones cada uno. Luego del intenso desafío, los Chefs corroboraron el desempeño de los participantes y anunciaron que María sería la primera en elegir a sus compañeros, seguida por Diego y Ramahá.

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

María (equipo rojo)

Ixdit

Arturo

Carmen

Luis

Emmanuel

Antrax

Diego (equipo amarillo)

Lula

Ricardo

Pablo

Claudia

Lancer

Julio

Ramahá (equipo azul)

Camila

Jazmín

Daniela

Michelle

Flor

¿En qué consiste el reto?

Los participantes tendrían que preparar poke bowls de anguila, chutoro o camarón en 60 minutos por cada equipo y lo harían de manera escalonada. Además, los capitanes eligieron las canastas de ingredientes con los que cocinarían.

Cabe señalar que cada equipo tendría la encomienda de preparar 35 porciones, pues al igual que la semana anterior, cocinarían para un grupo de comensales especiales que visitaron la cocina más poderosa de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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