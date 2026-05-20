Quién es Michelle Malacara, la cocinera de MasterChef 24/7 que promete ponerle emoción a la competencia

Michelle Malacara se convirtió en una de los 22 participantes de MasterChef 24/7 que lograron convencer a los jueces en el primer reto que le permitió entrar en el reality; ahora, sólo es cuestión de tiempo para ver si puede con los retos culinarios o se quedará en el camino.

¿Quién es Michelle Malacara de MasterChef 24/7? ¡Conócela!

Michelle Malacara es una odontóloga y modelo que logró hacerse de un lugar en la nueva edición 24/7 de MasterChef gracias a su talento en la estufa que conquistó a los exigentes jueces, quienes organizaron un primer reto para elegir a los concursantes definitivos.

Carismática y dispuesta a regalarle a la audiencia momentos divertidos y memorables, Michelle Malacara se puso muy contenta cuando resultó elegida como cocinera y aseguró que se esforzará al máximo para hablar "el lenguaje de los chefs" como ella misma lo declaró.

“Me quedé en esta temporada, ahora vamos a hablar con el lenguaje de la comida con los chefs y así entendernos”, dijo Michelle en sus primeras declaraciones cuando supo que competiría.

Michelle no está sola: la acompañan otros 21 cocineros que están dispuestos a presumir sus mejores creaciones y lo cierto es que la competencia se pondrá más difícil semana a semana: ¿sus platillos estarán a la altura de MasterChef 24/7?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?