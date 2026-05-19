¡Otra pelea! Michelle está furiosa por el desorden y ya no le importa tener enemigos
Después de su conflicto con Ricardo por los platos sucios, Michelle volvió a molestarse por la falta de organización de los cocineros en MasterChef 24/7.
La convivencia parece estar complicándose en la primera semana de MasterChef 24/7 por temas de limpieza y ya hubo varios desacuerdos entre los participantes. Y una de las que no está dispuesta a permitir que el Universo MasterChef se vuelvan un caos, es Michelle, quien contó que uno de sus compañeros le advirtió que su “obsesión por el orden” le traería problemas, justo como pasó cuando enfrentó a Ricardo.