Ella fue la primera eliminada oficial de MasterChef 2026: Leticia se despide de MasterChef 24/7

Leticia se convirtió en la primera participante eliminada de esta nueva temporada de MasterChef MasterChef 24/7, el formato que ahora permite ver completamente en vivo cómo es la convivencia y la estancia de los concursantes dentro del esperado Mundo MasterChef 2026 .

Desde su llegada al programa, Leticia destacó por su personalidad extrovertida, alegre y llena de energía. Aunque sabía que enfrentaría una competencia complicada, aseguró en varias ocasiones que estaba dispuesta a aprender, cocinar cada vez mejor y perfeccionar la presentación de sus platillos para mantenerse dentro de la cocina más famosa de México.

Leticia, La Diablita, fue la primera eliminada de MasterChef 24/7

Sin embargo, pese a su entusiasmo y actitud positiva, la receta que presentó durante el reto no logró convencer a los chefs, quienes finalmente tomaron la decisión de convertirla en la primera eliminada oficial de esta etapa del reality.

¿Quién fue la primera eliminada de MasterChef 24/7?

Conocida también como “La Diablita”, la participante llegó desde Reynosa, Tamaulipas, para buscar una oportunidad dentro del programa y rápidamente logró llamar la atención de la audiencia gracias a su carisma y a la autenticidad con la que se mostró frente a las cámaras.

Tras escuchar la decisión de los chefs, Leticia confesó sentirse sorprendida por su salida tan temprana del programa. Aun así, dejó claro que no pensaba irse triste y prefirió despedirse con el mismo sentido del humor y optimismo que mostró desde el inicio.

“Hay mucho MasterChef 24/7 y ya volveré a participar más adelante”, comentó después de su eliminación, provocando reacciones entre los seguidores del reality que comenzaron a despedirla en redes sociales.

La participante también aseguró que la experiencia la hizo muy feliz, incluso si únicamente permaneció un día dentro del Mundo MasterChef 24/7. Además, lanzó una frase que repitió constantemente durante el programa y que terminó convirtiéndose en parte de su sello personal: “hay Leti para rato… y soporten”.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue su característico mandil de diablita, accesorio que utilizó con orgullo durante su participación y que ayudó a reforzar la personalidad divertida con la que muchos televidentes lograron identificarla rápidamente.