¿Quiénes se llevan el Delantal Negro hoy 21 de mayo del 2026 en MasterChef 24/7?

Esta noche MasterChef 24/7 entrará en uno de sus puntos más importantes de la semana, pues los delantales negros se harán presentes para poner en riesgo a los cocineros que no logren la salvación. La contienda de esta noche resulta sumamente relevante dentro de la contienda, pues se conocen los nombres de los cocineros que, junto a Lance, compartirán el riesgo de salir de la cocina más famosa de México.

Ahora lee: Expertos en jardinería coinciden: Estas son las 3 plantas que harán que tu jardín se vea lujoso y elegante

¿Qué significa obtener el Delantal Negro?

A lo largo de la semana dentro de MasterChef 24/7, se ponen en juego diversas ventajas, recompensas y, por supuesto, también riesgos, por lo que el ganar el Delantal Negro significa ponerse de manera directa en riesgo y en contienda directa el próximo domingo por la supervivencia. En pocas palabras, el obtener Delantal Negro significa estar en riesgo de abandonar la cocina más famosa de México.

¿Quiénes están en riesgo de ganar el Delantal Negro?

Es importante señalar que todos los concursantes están en riesgo constante, no solo por su desempeño culinario, sino también por su comportamiento, como quedó señalado desde el día uno en que se castigó a Lancer con Mandil Negro por bailar sobre un área de trabajo. Los Chef han señalado en reiteradas ocasiones que no se tolerarán actos que pongan en riesgo a los cocineros y que no representen respeto al área de trabajo.

No obstante, también es fundamental dejar en claro que la noche de ayer “Lula” consiguió junto a su equipo ganar la Batalla por Equipos, lo que le otorgó un lugar dentro del Balcón de Salvación, además de la posibilidad de salvar a tres de sus compañeros, eligiendo a Ixdit, Diego y Ricardo.

¿Cómo ver MasterChef 24/7?

Para poder disfrutar de toda la contienda culinaria en su formato 24/7, puedes seguir la transmisión por Disney Plus; también puedes formar parte de la cocina más popular de México por Azteca Uno y por todas nuestras redes sociales.