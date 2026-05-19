Expertos en jardinería coinciden: Estas son las 3 plantas que harán que tu jardín se vea lujoso y elegante

No es un secreto que el paisajismo coincide con el lujo y la elegancia, y dentro de estos espacios existen plantas que aportan estructura, movimiento e incluso aromas; por ello ahora te contamos sobre 3 plantas que te ayudarán a crear un espacio único, elegante, moderno, aromático y que eleve tu hogar a un espacio salido de revista de diseño.

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Diversos expertos en interiorismo, como Claudina Navarro Walter, experta en salud natural, señalan que existen plantas que pueden transformar por completo la apariencia de cualquier espacio exterior. Gracias a su forma, aroma y sofisticación. No obstante, John Brookes, célebre diseñador, hace hincapié en que un jardín moderno es una extensión del hábitat de la casa que se tiene que cuidar.

3 plantas que debes tener en tu jardín para convertirlo en un espacio elegante y moderno

Olivo (Olea europaea)

Considerada dentro del paisajismo como pieza de alta calidad gracias a su tronco y hojas plateadas, aporta no solo madurez y presencia al hogar, sino también un ambiente minimalista de sofisticación, lo que la hace ideal para destacar en patios soleados.

Lavanda dentada

Considerada por paisajistas como superior a la lavanda silvestre, esta planta tiene un aroma refinado, es muy frondosa y sus flores violetas crean un ritmo visual ordenado, lo que ayuda no solo a atraer más polinizadores, sino que, bien distribuida, eleva el diseño y contorno de tu jardín al siguiente nivel.

Planta Rosario (Senecio rowleyanus)

Dentro de las suculentas, esta es una de las más populares y codiciadas gracias a su peculiar forma “cuentas de collar”, la cual aporta un toque exótico, moderno y sobre todo de calidez visual sin saturar el espacio.

Toma en cuenta que dentro del diseño de paisajes y jardines, tiene dentro de sus pilares el cuidado y orden visual, pues son estos detalles los que transforman un espacio en un hogar moderno, elegante y acogedor.