Lula se convierte en la primera cocinera salvada de MasterChef 24/7

Esta noche se llevó a cabo la esperada batalla por equipos, la cual tuvo importantes consecuencias de cara a la gala de eliminación de este domingo, pues conocimos a la primera cocinera salvada de esta semana.

Jazmín se ve favorecida con el voto del público

Antes de que comenzara el reto, Claudia Lizaldi retomó uno de los temas pendientes y que tenía a los cocineros con mucha incertidumbre desde ayer por la noche: el nombre del participante que se convertiría en el tercer capitán de la semana, el cual sería definido por medio de los votos del público.

Luego de unos momentos de tensión, la Chef Zahie Téllez fue la encargada de anunciar que Jazmín fue la elegida por el público para encabezar el tercer equipo.

Se definen los detalles de la intensa batalla

El reto de esta noche consistió en la realización de una entrada y un plato fuerte, los cuales tendrían como base insectos y una proteína, respectivamente.

Julio, como ganador del poder del Pin, fue el encargado de asignar las tres proteínas a los equipos, por lo que le otorgó el jabalí al grupo de Jazmín, el guajolote al equipo liderado por Lula y el venado a los compañeros de Carmen.

Luego de 45 minutos para cada equipo, los chefs probaron los platillos y coincideron en que el grupo encabezado por Lula fuera el ganador, por lo que se convirtió en la primera salvada de la semana y eligió a Ricardo, Ixdit y Diego para que subieran al balcón con ella.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que vestirán los delantales negros y que correrán peligro del reality show; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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