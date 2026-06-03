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Desde el Mundo de MasterChef 24/7, Ramahá le envía un curioso mensaje a El Malilla

El cocinero de MasterChef México 2026 no perdió la oportunidad de mandar un mensaje al cantante.

Ramahá, cocinero de Yucatán, aprovechó las cámaras del Mundo de MasterChef 24/7 para enviar un mensaje al El Malilla, famoso cantante de reguetón y compositor mexicano. El concursante le pidió al artista una cita para comer tacos y le ofreció vestuario de su autoría. ¿Tendremos una respuesta del intérprete de “Mami Tú”?.

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