Desde el Mundo de MasterChef 24/7, Ramahá le envía un curioso mensaje a El Malilla
El cocinero de MasterChef México 2026 no perdió la oportunidad de mandar un mensaje al cantante.
Ramahá, cocinero de Yucatán, aprovechó las cámaras del Mundo de MasterChef 24/7 para enviar un mensaje al El Malilla, famoso cantante de reguetón y compositor mexicano. El concursante le pidió al artista una cita para comer tacos y le ofreció vestuario de su autoría. ¿Tendremos una respuesta del intérprete de “Mami Tú”?.