¿Cómo y dónde votar para que tu Cocinero favorito se convierta en el tercer Capitán de MasterChef 24/7 HOY 03 de junio de 2026?

La tercera semana de MasterChef 24/7 ha dado mucho de qué hablar, pues además de los Retos que los participantes enfrentan día con día, la convivencia entre estos le ha dado un rumbo distinto al reality, pues las tensiones y alianzas podrían ir trazando el camino que veremos en las próximas semanas.

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Sí hay un detalle que vale la pena mencionar es que el formato de 24/7 obliga a los Cocineros a una convivencia constante, por lo que dentro del día a día además de fricciones y roces, también hay empatía, pues poco a poco se vulneran y es que al estar en un reality, hay quienes han presentado un “personaje”, aunque también hay quienes han decidido ser ellos mismos.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para que mi Cocinero sea Capitán de la tercera semana?

Durante el martes de Beneficio y Castigo hemos visto a Diego y María convertirse en los primeros Capitanes gracias a su desempeño en los retos de la noche, pero el tercero será definido por el miembro más importante de MasterChef 24/7: Tú.

Para este tercer Capitán de la tercera semana se han abierto votaciones, donde puede elegir entre su Participante favorito previo al Duelo por Equipos.

Si quieres hacer valer tu decisión, corre a nuestro sitio oficial de MasterChef 24/7, donde podrás encontrar nuestra sección de votos y tendrás 10 en total para repartir entre varios Cocineros o dárselos a uno solo.

También puedes votar a través de la app oficial de Tv Azteca En Vivo y en ambas modalidades podrás conseguir votos extra de manera sencilla.

¿Cuál es la importancia de ser Capitán en MasterChef 24/7?

Este miércoles se estará llevando a cabo la Batalla por Equipos, por lo que el Capitán del Equipo que resulte ganador, automáticamente podrá subir al Balcón de la Salvación y asegurar su permanencia una semana más en MasterChef 24/7 y no sólo eso, pues también podrá elegir a dos Cocineros más para que suban.

