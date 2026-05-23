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Receta para hacer pastel de chocolate con avellana al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron un desfiante reto de repostería para salvarse de los delantales negros y prepararon deliciosos bizcochos.

MasterChef 24/7
Pablo y Arturo prepararon un pastel de avellana con chocolate por la prueba de salvación en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 estuvo repleto de emociones gracias a la prueba de repostería a la que los participantes se enfrentaron para no recibir los mandiles negros que los ponen en riesgo de eliminación. Y una de las recetas que se hicieron fue la receta del pastel de chocolate con avellana, que estuvo a cargo de Pablo y Arturo.

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Pastel de chocolate con avellana: la exquisita preparación de MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho

  • 150 gramos de harina
  • 60 gramos de cocoa en polvo
  • 180 gramos de azúcar
  • 3 gramos de polvo para hornear
  • 3 huevos
  • 90 ml de leche
  • 75 ml de aceite
  • 5 ml de vainilla
  • 50 gramos de mantequilla

Para el relleno de avellana y el ganache

  • 300 gramos de crema de avellana
  • 150 gramos
  • 150 mil de crema para batir

Para el glaseado

  • 150 gramos de azúcar
  • 75 ml de agua
  • 150 ml de glucosa
  • 100 ml de leche condensada
  • 5 hojas de grenetina
  • 250 gramos de chocolate obscuro semi amargo

Paso a paso para hacer pastel de chocolate con avellana: la receta de MasterChef 24/7

  • En el bowl de la batidora poner la harina, cocoa, azúcar, polvo para hornear y sal
  • En otro bowl añadir el aceite, la leche, los huevos y la esencia de vainilla
  • Incorporar poco a poco los ingredientes líquidos con los secos y batir con velocidad media hasta que se integren por completo; debe quedar una mezcla firme
  • Mover todo con una pala miserable para quitar los residuos de los trastes y volver a batir
  • Por separado, poner papel encerado en 3 moldes de aproximadamente 15 cm especiales para hornear pasteles y cubrir con mantequilla
  • Hornear a 180°c por 20 minutos; para corroborar la cocción, insertar un palillo y si sale limpio, significa que ya están listos
  • Desmoldar y dejar enfriar mientras se prepara el relleno, el ganache y la cobertura
  • Una vez listos, hay que cubrir la tapa de cada bizcocho con crema de avellanas

Para hacer el ganache del pastel

  • Fundir el chocolate a baño maría y verter la crema para batir para que se fundan lentamente
  • Mezclar hasta que ambos ingredientes se fundan por completo y sin grumos
  • Dejar enfríar y cuidar que la consistencia sea moldeable
  • Unir los 3 bizcochos previamente rellenos y cubrir hasta que el pastel quede liso

Para hacer el glaseado espejo de MasterChef 24/7 que va con el pastel de avellana y chocolate

  • Hidratar las hojas de grenetina con aga fría y quitar el exceso de agua cuando adquieran una textura blanda
  • Poner a fuego bajo agua y añadir azúcar y glucosa para que se disuelva, cuidando solamente que no hierva
  • En un bowl poner la grenetina, el chocolate y fundir con suavidad
  • Una vez que el bizcocho decorado se enfrió por completo, agregar la decoración y disfrutar.

Los chefs fueron implacables al momento de evaluar a los participantes de MasterChef 24/7, en especial porque estaba de por medio la posibilidad de subir al balcón y así asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.

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