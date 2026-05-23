Receta para hacer pastel de chocolate con avellana al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso

El viernes de salvación en MasterChef 24/7 estuvo repleto de emociones gracias a la prueba de repostería a la que los participantes se enfrentaron para no recibir los mandiles negros que los ponen en riesgo de eliminación. Y una de las recetas que se hicieron fue la receta del pastel de chocolate con avellana, que estuvo a cargo de Pablo y Arturo.

@masterchefmx Los Chefs les explican a los cocineros el reto de esta noche: pasteles. 😋 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Pastel de chocolate con avellana: la exquisita preparación de MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho



150 gramos de harina

60 gramos de cocoa en polvo

180 gramos de azúcar

3 gramos de polvo para hornear

3 huevos

90 ml de leche

75 ml de aceite

5 ml de vainilla

50 gramos de mantequilla

Para el relleno de avellana y el ganache



300 gramos de crema de avellana

150 gramos

150 mil de crema para batir

Para el glaseado



150 gramos de azúcar

75 ml de agua

150 ml de glucosa

100 ml de leche condensada

5 hojas de grenetina

250 gramos de chocolate obscuro semi amargo

Paso a paso para hacer pastel de chocolate con avellana: la receta de MasterChef 24/7

En el bowl de la batidora poner la harina, cocoa, azúcar, polvo para hornear y sal

En otro bowl añadir el aceite, la leche, los huevos y la esencia de vainilla

Incorporar poco a poco los ingredientes líquidos con los secos y batir con velocidad media hasta que se integren por completo; debe quedar una mezcla firme

Mover todo con una pala miserable para quitar los residuos de los trastes y volver a batir

Por separado, poner papel encerado en 3 moldes de aproximadamente 15 cm especiales para hornear pasteles y cubrir con mantequilla

Hornear a 180°c por 20 minutos; para corroborar la cocción, insertar un palillo y si sale limpio, significa que ya están listos

Desmoldar y dejar enfriar mientras se prepara el relleno, el ganache y la cobertura

Una vez listos, hay que cubrir la tapa de cada bizcocho con crema de avellanas

Para hacer el ganache del pastel



Fundir el chocolate a baño maría y verter la crema para batir para que se fundan lentamente

Mezclar hasta que ambos ingredientes se fundan por completo y sin grumos

Dejar enfríar y cuidar que la consistencia sea moldeable

Unir los 3 bizcochos previamente rellenos y cubrir hasta que el pastel quede liso

Para hacer el glaseado espejo de MasterChef 24/7 que va con el pastel de avellana y chocolate



Hidratar las hojas de grenetina con aga fría y quitar el exceso de agua cuando adquieran una textura blanda

Poner a fuego bajo agua y añadir azúcar y glucosa para que se disuelva, cuidando solamente que no hierva

En un bowl poner la grenetina, el chocolate y fundir con suavidad

Una vez que el bizcocho decorado se enfrió por completo, agregar la decoración y disfrutar.

Los chefs fueron implacables al momento de evaluar a los participantes de MasterChef 24/7, en especial porque estaba de por medio la posibilidad de subir al balcón y así asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.