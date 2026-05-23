Receta para hacer pastel de chocolate con avellana al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso
Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron un desfiante reto de repostería para salvarse de los delantales negros y prepararon deliciosos bizcochos.
El viernes de salvación en MasterChef 24/7 estuvo repleto de emociones gracias a la prueba de repostería a la que los participantes se enfrentaron para no recibir los mandiles negros que los ponen en riesgo de eliminación. Y una de las recetas que se hicieron fue la receta del pastel de chocolate con avellana, que estuvo a cargo de Pablo y Arturo.
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Los Chefs les explican a los cocineros el reto de esta noche: pasteles. 😋 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺♬ sonido original - MasterChef México
Pastel de chocolate con avellana: la exquisita preparación de MasterChef 24/7
Ingredientes para el bizcocho
- 150 gramos de harina
- 60 gramos de cocoa en polvo
- 180 gramos de azúcar
- 3 gramos de polvo para hornear
- 3 huevos
- 90 ml de leche
- 75 ml de aceite
- 5 ml de vainilla
- 50 gramos de mantequilla
Para el relleno de avellana y el ganache
- 300 gramos de crema de avellana
- 150 gramos
- 150 mil de crema para batir
Para el glaseado
- 150 gramos de azúcar
- 75 ml de agua
- 150 ml de glucosa
- 100 ml de leche condensada
- 5 hojas de grenetina
- 250 gramos de chocolate obscuro semi amargo
Paso a paso para hacer pastel de chocolate con avellana: la receta de MasterChef 24/7
- En el bowl de la batidora poner la harina, cocoa, azúcar, polvo para hornear y sal
- En otro bowl añadir el aceite, la leche, los huevos y la esencia de vainilla
- Incorporar poco a poco los ingredientes líquidos con los secos y batir con velocidad media hasta que se integren por completo; debe quedar una mezcla firme
- Mover todo con una pala miserable para quitar los residuos de los trastes y volver a batir
- Por separado, poner papel encerado en 3 moldes de aproximadamente 15 cm especiales para hornear pasteles y cubrir con mantequilla
- Hornear a 180°c por 20 minutos; para corroborar la cocción, insertar un palillo y si sale limpio, significa que ya están listos
- Desmoldar y dejar enfriar mientras se prepara el relleno, el ganache y la cobertura
- Una vez listos, hay que cubrir la tapa de cada bizcocho con crema de avellanas
Para hacer el ganache del pastel
- Fundir el chocolate a baño maría y verter la crema para batir para que se fundan lentamente
- Mezclar hasta que ambos ingredientes se fundan por completo y sin grumos
- Dejar enfríar y cuidar que la consistencia sea moldeable
- Unir los 3 bizcochos previamente rellenos y cubrir hasta que el pastel quede liso
Para hacer el glaseado espejo de MasterChef 24/7 que va con el pastel de avellana y chocolate
- Hidratar las hojas de grenetina con aga fría y quitar el exceso de agua cuando adquieran una textura blanda
- Poner a fuego bajo agua y añadir azúcar y glucosa para que se disuelva, cuidando solamente que no hierva
- En un bowl poner la grenetina, el chocolate y fundir con suavidad
- Una vez que el bizcocho decorado se enfrió por completo, agregar la decoración y disfrutar.
Los chefs fueron implacables al momento de evaluar a los participantes de MasterChef 24/7, en especial porque estaba de por medio la posibilidad de subir al balcón y así asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.