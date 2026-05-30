Al estilo MasterChef 24/7: La receta del Chef Adrián Herrera para hacer salsa de chiltepín
El Chef Herrera preparó una carnita asada para los cocineros y les mostró cómo hacer la mejor salsa
Los cocineros de MasterChef 24/7 disfrutaron este viernes de una carne asada preparada por el Chef Adrián Herrera. El experto en gastronomía regiomontana también les dio a los participantes una receta fácil, rápida y deliciosa para hacer una salsa de chile chiltepín con todo su estilo y el de la competencia de cocina.
El juez de la temporada 2026 de MasterChef México les dio a los concursantes consejos y recomendaciones para darle el mejor sabor a la carne. Aunado a sus enseñanzas, los cocineros gozaron de un momento agrable y relajado con el Chef.
La receta de salsa de chiltepín del chef Herrera de MasterChef 24/7
La preparación de esta salsa de chile chiltepín, uno de los más famosos del norte del país, sigue un proceso de dos partes:
Primero, debes reunir y pesar los ingredientes sólidos para la base. Según las instrucciones que le dio el Chef Herrera a Antrax, las cantidades son:
- 24 gramos de chiltepín
- 24 gramos de jengibre
- 60 gramos de ajo
- 70 gramos de cebolla
- 2 tazas de aceite vegetal
Una vez pesados, coloca estos ingredientes en un procesador y añade las dos tazas de aceite vegetal. Procede a licuar todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.
Preparación de la mezcla líquida
En un recipiente aparte, debes mezclar los siguientes ingredientes:
- Vinagre
- Limón
- Sal
- Salsa de soya (específicamente un cuarto de taza)
Finalmente, une ambas mezclas (la base licuada de aceite y la mezcla de vinagre con soya) y revuelve enérgicamente. El resultado es una salsa lista para probar que, según el juez de MasterChef 24/7, tiene un sabor impresionante.
Cuál es el chile chiltepín, elegido para la salsa al estilo MasterChef 24/7
El chiltepín es un chile pequeño y redondo, conocido por ser muy picante. Es silvestre y muy popular en el norte de México, especialmente en estados como Sonora, y a menudo se le llama el "padre de todos los chiles" debido a su antigüedad y sabor intenso.
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