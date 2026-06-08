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Resumen del viernes 5 de junio: fondant, creatividad y grandes desafíos en MasterChef 24/7

Los cocineros enfrentaron una intensa clase de repostería donde la imaginación y la técnica fueron fundamentales para destacar.

El Resumen del viernes 5 de junio de MasterChef 24/7 estuvo lleno de creatividad, aprendizaje y mucha presión. Los participantes se enfrentaron a una intensa clase de fondant y decoración de pasteles, poniendo a prueba su paciencia, precisión y habilidades artísticas. Entre diseños sorprendentes, ideas originales y algunos contratiempos, los cocineros tuvieron que demostrar que también pueden brillar en el mundo de la repostería. El resultado fueron pasteles únicos y llenos de personalidad que hicieron de esta jornada una de las más coloridas y entretenidas dentro de la cocina más famosa de México.

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