MasterChef 24/7: Revelan cinco nuevos influencers que vivirán un día entero en la cocina más famosa de México

Luego de que fueran revelados los primeros cuatro creadores de contenido que vivirán la experiencia del nuevo formato 24/7 de MasterChef México, esta tarde se sumaron otros cinco nombres que le harán compañía a Denisse Castillo, Mauricio Riveroll, "Abue" Angie y Alex Durán.

Cabe apuntar que podrás seguir la experiencia por medio de la cuenta oficial de TikTok de MasterChef México (@masterchefmx) este jueves 14 de mayo y votar por tu influencer favorito, ya que el ganador o ganadora entrará a MasterChef 24/7 como participante oficial a partir de este domingo.

Así se vivió la presentación a prensa de MasterChef México 24/7 previo a su gran estreno

¿Quiénes se suman a la experiencia en TikTok?

Alee López

Realiza transmisiones en vivo todos los días y se enfoca en noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Actualmente, cuenta con casi 64 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

Axel Armijo

Tiene interés por temas relacionados al espectáculo, la música y los reality shows, por lo que tiene el perfil perfecto para vivir al máximo la experiencia de este jueves. Al momento de redacción de esta nota, cuenta con más de 253 mil seguidores en TikTok.

Ale Hervi

La popular influencer que cuenta con 3.8 millones de seguidores en TikTok tiene un amplio repertorio de videos enfocados en la preparación de deliciosos pasteles y postres, por lo que seguramente tendría un desempeño más que destacado en algún reto de repostería.

Marlife

Al igual que algunos de sus compañeros mencionados anteriormente, el locutor está enfocado en temas relacionados al mundo del espectáculo y cuenta con muchas entrevistas a celebridades de la escena del entretenimiento.

Ale Castellanos

La amix de los chismesitos protagoniza videos sobre lo que ocurre en reality shows, por lo que su expertis en la materia será más que valiosa cuando viva el reto del 14 de mayo junto a sus 13 colegas.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.