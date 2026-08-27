“Todo tiene un sacrificio": Ixdit aconseja a Flor de cara a la gran final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Rumbo a la gran final de MasterChef 24/7, los cocineros siguen conociéndose y fortaleciendo sus lazos. Esta tarde, Flor e Ixdit compartieron consejos para mantenerse en forma, por lo que la primera finalista le aconsejó a Florecita que si su propósito es mejorar su alimentación, deberá hacer un esfuerzo, pero que valdrá la pena, y la animó a tener mejores hábitos alimenticios.