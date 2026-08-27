El Otro Lado de los Realities: ¿El ego de las leyendas afecta a los novatos de Exatlón?

En El Otro Lado de los Realities surgió un debate sobre la actitud de los atletas con mayor experiencia en Exatlón México, especialmente después de conseguir buenos resultados. Durante la conversación se planteó si algunos competidores podrían estar actuando con mayor confianza o incluso subestimando a los novatos. El tema también puso sobre la mesa la llamada “política de los gritos” dentro de la competencia.