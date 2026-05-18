HORA LÍMITE para votar en MasterChef 24/7 HOY lunes 18 de mayo de 2026 para que entre tu cocinero favorito

Las emociones están a flor de piel con la primera emisión de MasterChef 24/7 pues durante su estreno los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena no lograron ponerse de acuerdo para elegir completamente a los 22 participantes que formarán parte de la cocina más famosa de México por lo que ahora la última palabra la tendrá el público.

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En la primera gala de MasterChef 24/7 se vivieron momentos de tensión, ya que, 30 participantes acudieron al foro para preparar un platillo en 20 minutos y convercer a los Chefs con su sazón para ganarse un Delantal Blanco y luchar hasta el final por el anhelado trofeo y el premio de 2 millones de pesos.

Recordemos que durante el programa se crearon tres bloques conformado con 10 participantes, en cada uno los elegidos tenían que hacer una preparación, después, la máxima autoridad culinaria confromada por los tres Chefs probaba el platillo y determinaban quién tenía el pase directo a MasterChef 24/7. En cada bloque se eliminó directamnte a un participante y se elegían a 4, mientras que el resto de los participantes esperaba en una tribuna para una segunda oportunidad, por lo que en total fueron 12 participantes que ingresaron directamente.

Finalmante, los Chefs nombrarón a 8 participantes que se encontraban en espera en la tribuna, para que conformaran parte de este reality culinario, sin embargo, al elegir al noveno participante no lograron ponerse de acuerdo, por lo que se determinó que esta decisión la tomaría el público, los participantes que están luchando por el último pase son: Pablo Villagrán Recinos, José Olmedo Olarte “Cheché” y María Fernanda León Sarmiento.

¿Cuál es la hora límite para votar por tu participante favorito para que se quede en MasterChef 24/7?