ÚLTIMO MOMENTO: Jazmín es la salvada de este domingo 24 de mayo 2026 por la votación del público

Durante la Gala de Eliminación de este domingo 24 de mayo de 2026 en MasterChef 24/7 las emociones y nervios se intensifican, pues durante la transmisión de hoy se dará a conocer quién es el primer eliminado de esta nueva edición, sin embargo, previo a conocer el nombre del participante que abandona la cocina más famosa de México, ya se han revelado los nombres de los cocineros que siguen en el reality culinario tras participar en un intenso reto que convenció a los Chefs: Adrián Herrera, Zahie Téllez y Alfonso “Poncho” Cadena.

Te puede interesar: Cómo y Dónde VOTAR hoy domingo 24 de mayo 2026 para salvar a tu cocinero favorito de Masterchef 24/7

Recientemente se dio a conocer que Carmen, Javier, Michelle, Luis, Lancer, Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Arturo y Pablo eran los participantes que estaban en riesgo de abandonar MasterChef 24/7. Sin embargo, tras la prueba de esta noche donde los participantes se enfrentaron al reto “Raíces”, Antrax y Pablo lograron subir al balcón y dejar su Delantal Negro gracias a las entradas que prepararon y conquistaron el paladar de la Máxima autoridad culinaria.

¿Quién es el participante de MasterChef 24/7 que fue salvado por el público?

Tras darse a conocer los nombres de los 11 participantes en obtener el Delantal Negro se abrieron las votaciones para que el público pudiera decidir quién de ellos merece continuar con su sueño de convertirse en un gran chef, en llevarse el premio de los 2 millones de pesos y el anhelado trofeo.

Tras varios días de votaciones intensas el público y televidente han decidido que Jazmín sea el salvado de esta noche con el 32 % de los votos, por lo que su nombre se suma con el de Antrax y Pablo de los salvados de esta noche.

Jazmín quien ha destacado por su desempeño, amor por la cocina y convivencia dentro de MasterChef 24/7 regresa su Delantal Negro y sube al balcón gracias a su platillo fuerte y gracias a él seguirá una semana más en MasterChef 24/7.