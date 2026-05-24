Cómo y Dónde VOTAR hoy domingo 24 de mayo 2026 para salvar a tu cocinero favorito de Masterchef 24/7

La cocina más famosa de México se prepara para tener a su primer eliminado, pues este domingo 24 de mayo 2026 el público tendrá en sus manos la decisión de determinar a quién salvar y siga perteneciendo en este reality culinario. Durante su semana de estreno de MasterChef 24/7 la audiencia pudo conocer un poco del trabajo, personalidad, desempeño y actitud de los 22 participantes, sin embargo, durante los retos se determinó que 11 de los participantes portarían Delantal Negro.

Te puede interesar: Julio expone a los cocineros que "no hacen nada" y se terminan la comida de MasterChef 24/7

Ante esta decisión los portadores del Delantal Negro los lleva directamente al Domingo de Eliminación y durente esta gala tendrán que demostrar sus mejores dotes en la cocina y argumentos para convercer a los Chefs, la máxima autoridad culinaria Zhaie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso, "Poncho" Cadena y al público para seguir su camino en MasterChef 24/7.

¿Quiénes son los participantes que tienen Delantal Negro y por quién puedo votar?

Como lo mencionamos anteriormente, para este domingo 24 de mayo, hay 11 participantes que están en riesgo de convertirse en el primer eliminado de MasterChef 24/7, la lista de quienes se enfrentarán con sus compañeros para salvarse son:



Carmen

Javier

Michelle

Luis

Lancer

Jazmín

Antrax

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Cocineros con delantal negro en MasterChef 24/7

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7 hoy domingo 24 de mayo 2026?

Para este Domingo de Eliminación el público tendrá el poder y puede votar durante el día a través de la siguiente liga dando click: masterchef/vota/ recordemos que cada persona cuenta con 10 votos y estos pueden ser repartidos entre sus participantes favoritos o todos pueden ir a un solo cocinero. Además, una vez que hayas dado enviar tus votos, abajo de la página vendrá otro mensaje donde indica "VOTOS EXTRA" al presionar ahí tendrás la oportunidad de ganar más VOTOS GRATIS y seguir apoyando a tu participante favorito, no te quedes sin la oportunidad de salvarlo pues recuerda que las votaciones pueden cerrar cuando la canductora Claudia Lizaldi lo indique.