¿Cómo denunciar los matrimonios infantiles?

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el matrimonio infantil en México pasó de representar el 36% en 1993 al 8% en el 2020, pero aún existen muchos casos que no han sido denunciados.

La pandemia de COVID-19 también ha incrementado el matrimonio infantil, pues en poblaciones vulnerables una de cada cuatro adolescentes se casó antes de cumplir 18 años de manera involuntaria.

Además, los estados con más casos de matrimonio infantil son Chihuahua, Durango, Puebla, Guanajuato, Coahuila e Hidalgo.

Desde el año 2019, la edad mínima para casarse es a partir de los 18 años, sin importar que una menor de edad otorgue su “consentimiento” para contraer matrimonio.

¿Cuáles son las penas para el matrimonio infantil en México?

Aunque las penas pueden variar de acuerdo al estado, el matrimonio infantil se castiga con 6 hasta 15 años de cárcel.

Puedes denunciar el matrimonio infantil en el sitio web DIF.CDMX.GOB.MX, al teléfono 55 30 03 22 00 o directo en cualquier Ministerio Público.

En el año 2014 se dio a conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que determinó los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

Gracias a esta Ley General, los Códigos Civiles o Familiares de cada entidad federativa deben apegarse a lo establecido en la LGDNNA y así erradicar el matrimonio infantil.

“Terminar con el matrimonio infantil requiere de la participación de todos los sectores para asegurar que esta práctica nociva no siga afectando el desarrollo, en particular de las niñas”, subraya una leyenda en el sitio web oficial de Save The Children.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) también confirma que se espera durante esta década, más de 110 millones de niñas menores a 18 años en matrimonio de manera involuntaria.

