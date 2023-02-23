Medio Metro lanza video al estilo Babo y rompe el internet.

El bailarín no ha dejado de ser noticia durante los últimos días tras su separación de Sonido Pirata, pues ahora Medio Metro volvió a acaparar los reflectores luego de lanzar un video musical al estilo Babo de Cartel de Santa y rompió el internet.

El artista de las redes, si es que así se le puede llamar, ha derrochado talento en las pistas de baile con peculiares pasos como el del Pingüinito, el Cabeceo, entre otros; sin embargo, ahora ha decidido incursionar en el mundo de la música.

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José Eduardo dejó atrás las pistas de baile y se lanzó como rapero, demostrando que también tiene habilidad con las palabras y las rimas.

¿Medio Metro registró su nombre? Después de que Sonido Pirata lanzara al nuevo Medio Metro, José Eduardo Rodríguez tomó cartas en el asunto al asegurar que él es el original; por ello, registró de forma legal su nombre para evitar que alguien más lo pueda usar.



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“Amigos, amigas, seguidores y público en general, el día de hoy quiero hacerles saber que su servidor José Eduardo ‘Medio Metro’ soy la única persona que cuenta con la reserva de derechos del personaje artístico. Por lo cual invito a las personas que estén haciendo uso del nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente”.

Así rompió el internet Medio Metro con su nuevo video

“Pal Piso” (El Paso De La Chaquetita) es el hit musical con el que bailarín se estrenó como cantante de rap y mostró que quiere hacer carrera en la industria musical. Cabe señalar que la canción de Medio Metro es una colaboración que el examigo de Sonido Pirata, hizo con Dj Bekman, El Habano y Franklinson.

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El nuevo trabajo de Medio Metro contiene frases como: “...yo soy el medio metro y me visto como el chavo, las mamitas dicen que la tengo como el Babo...”, haciendo alusión al famoso rapero de Nuevo León. Además, en su canción, José Eduardo asegura que es “chiquito pero picoso” en una de sus rimas de “Pal Piso”.

Algo bien 👈👌😎 pic.twitter.com/Ap7ZswmKUp — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 21, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los cibernautas ya reaccionaron al nuevo sencillo de Medio Metro que anda circulando en YouTube y que cuenta con más de 58.609 reproducciones. Bien dicen que en gustos se rompen géneros, eso quedó demostrado en las opiniones que generó “Pal Piso”, tema con el que el personaje debutó en el mundo de la música, pues mientras algunos aplaudieron su incursión en la música, hubo otros que no estuvieron de acuerdo y le aconsejaron que siga haciendo lo que mejor sabe hacer.