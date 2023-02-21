El Medio Metro “original” registró su nombre artístico. ¿Qué pasará con Sonido Pirata?

El reconocido bailarín conocido como "Medio Metro", quien alcanzó la fama gracias a sus impresionantes pasos de baile con el "Sonido Pirata", ha dado de qué hablar al afirmar que él es el único autorizado para usar su propio nombre, ya que aparentemente lo ha registrado. Y es que, luego de su separación del sonido, ha surgido otro "Medio Metro" que ha intentado aprovecharse de la popularidad del original.

Al parecer, el Medio Metro “original” no está dispuesto a dejar que nadie más se haga llamar como él, y ha dejado claro que tomará medidas legales si es necesario para proteger su nombre artístico. ¡Vaya sorpresa para sus seguidores y para el nuevo "Medio Metro"!

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Fue a través de sus redes sociales, en donde Medio Metro lanzó un comunicado en el que se autoproclamó como el único que puede llevar ese nombre artístico.

Amigos, amigas, seguidores y público en general, el día de hoy quiero hacerles saber que su servidor José Eduardo “Medio Metro“ soy la única persona que cuenta con la RESERVA DE DERECHOS del personaje artístico MEDIO METRO

En este contexto, el Medio Metro “original”, invitó a las personas que estén usando su nombre a que concilien con su equipo legal para llegar a buenos términos y se deje de confundir a las personas.

Invito a las personas que estén haciendo uso de el nombre del personaje a una conciliación con mi equipo legal para poder llegar con buenos términos y dejemos de confundir a la gente. Su amigo de siempre: José Eduardo

¿Cómo reaccionaron en redes sociales tras la noticia de Medio Metro?

Como era de esperarse, no todos están felices con la noticia. Muchos están criticando al bailarín por lo que ven como un intento de capitalizar su fama gracias a su asociación con el Sonido Pirata. ¿Será que Medio Metro se está convirtiendo en el villano de su propia historia?

Esperemos que todo este revuelo no genere un problema mayor para que podamos seguir disfrutando de los divertidos pasos de baile de Medio Metro.

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