¿Medio Metro, nuevo integrante de Grupo Firme? Esto se sabe.

La popularidad de Medio Metro sigue en ascenso, después de que apareciera junto a Eduin Caz y Grupo Firme. ¿Será el nuevo integrante de la agrupación?

Y es que no hace mucho tiempo Sonido Pirata presentó al nuevo Medio Metro como el integrante oficial de la dupla más viral de TikTok. Pese a las críticas por el reemplazo del bailarín inicial, Jonathan Uriel fue ganando popularidad, al grado de ser reconocido por cantantes mexicanos. Recientemente se le vio compartiendo un concierto con Molotov y a partir de estos hechos se explica por qué va ganando tanto reconocimiento entre el público.

¿Medio Metro es nuevo integrante de Grupo Firme?

Lo primero a decir es que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y el nuevo Medio Metro fueron captados bailando cumbia en el cumpleaños de un amigo cercano del músico. Tras la viralización del video, el personaje vestido del Chavo del 8 causó sensación entre los usuarios de la red social.

El cantante se encontraba realizando una presentación en vivo. Con micrófono en mano, el músico se colocó en el centro de la pista y empezó a bailar con Jonathan Uriel, imitando su popular "paso del maniquí". Una vez que finalizó el momento la ovación del público se hizo sentir y desde ahí comenzaron varios comentarios pidiendo que se incorpore a Grupo Firme.

Ahora mándale un Twit a Grupo Firme 😂😂 pic.twitter.com/VwAyrTakPN — Karma_773 (@Karma_773) February 19, 2023

En las redes sociales arrancaron los pedidos para que Medio Metro coincida con la agrupación el 23 de marzo en el Foro Sol de Ciudad de México. Por ahora ninguna de las partes ha emitido comentario alguno pero queda claro que si continúan los comentarios y el requisito se hace masivo, las posibilidades aumentarán considerablemente.