Es posible que no conozcas a nadie que tenga afecto por estos bichos voladores. Y esto es completamente entendible, si consideramos que son bastante molestos y que siempre pueden terminar siendo un problema. Ahora bien, dentro de este contexto, es que vamos a decirte cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar los mosquitos de tu casa.

Sumemos claro que, son transmisores de enfermedad y su ruido es bastante molesto para todos, es una realidad que los beneficios de su existencia son muchos para nuestro planeta, pero no cuando estos se encuentran dentro de tu hogar.

¿Cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar los mosquitos de tu casa?

Poner plantas aromáticas puede ser una buena idea. Aquí la melisa, la tagete, menta, albahaca, lavanda, citronela o el geranio de olor son alternativas que realmente pueden aportar mucho.

La clave está en ubicarlas en el interior de tu hogar o en el exterior, como más prefieras, pues las mismas son un enemigo natural de los mosquitos.

Limón y clavo, puede constituirse en una opción exitosa. Este es uno de los trucos más antiguos que existen y consiste en poner en una habitación o en todas las estancias de la casa, medio limón junto con varios clavos de olor clavados en su pulpa.

Y finalmente, encender incienso en las viviendas constituye otra buena alternativa. El mismo tiene un olor muy fuerte, que no soportan los insectos y claro que los mosquitos no son excepción alguna, suponiendo que las personas que habiten el lugar no sientan simpatía por este aroma, entonces se puede recurrir a otras alternativas más tolerables, como pueden ser los inciensos de citronela, lavanda o manzanillo.