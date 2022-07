El mensaje de Cazzu en medio de rumores de embarazo con Nodal.

Después de su ruptura con Belinda en febrero pasado, Christian Nodal decidió darle vuelta a la página y tal parece que encontró el amor en otras latitudes pues se le ha visto muy cerquita de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Desde que fueron captados caminando de la mano por las calles de Guatemala, los cantantes han estado muy juntitos y en actitudes sumamente cariñosas que dejan entrever que entre los dos hay algo más que una simple amistad.

Cazzu ha acompañado a Nodal por diferentes plazas en donde el sonorense se presentó con su “Forajido Tour”, por lo que su relación es un secreto a voces, mismo que ninguno de los dos se ha encargado de desmentir o asegurar, pero los hechos hablan por sí solos.

Nodal y Cazzu han sido captados saliendo de un hotel, abrazados, besándose, incluso circuló un video en redes sociales donde se aprecia que el intérprete de “Vivo en el 6” le dice te amo a la argentina.

El noviazgo entre los dos va tan en serio que Nodal ya le presentó a su familia a Cazzu, incluso el programa Chisme No Like reveló que el cantautor mexicano tiene planes de mudarse a Argentina, pero eso no es todo, también tendrían contemplado tener un bebé con la rapera.

¿Cazzu está embarazada? Los conductores de Chisme No Like revelaron que “están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”.

Lo cierto es, que hasta ahora son solo especulaciones y ninguno de los ha querido revelar detalles de su relación; sin embargo, la ‘Jefa del trap’ regaló unas palabras a Efe sobre la lucha de las mujeres en la industria musical.

Cazzu se encuentra actualmente en Puerto Rico para participar en los Premios Juventud y declaró que todavía es nuevo “hablar libremente del movimiento” de mujeres en la música.

“Antes se consideraba algo que debería existir pero que no existe, creo que recién es ahora que estamos todos siendo conscientes de por qué luchamos y por qué es importante la sororidad”.

Así mismo, declaró que como mujer “hay que tener otra actitud y cierta fortaleza a la crítica”. “A veces no son ni siquiera los colegas, que también sucede, a veces es mucho el público, el público es bastante ‘hardcore’, añadió.

La argentina también declaró que cuando las mujeres se meten en géneros como el trap o reguetón reciben más críticas, por ende, deben estar preparadas para ello.

Durante los Premios Juventud, Cazzu participará junto a Kany García, quien va a ser reconocida como “Agente de Cambio” por su compromiso y activismo en la lucha por la igualdad.