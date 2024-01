Mhoni Vidente predice un megaterremoto de 8.4 grados en México para esta fecha del 2024

Mhoni Vidente ha capturado la atención de todos, al anunciar un posible megaterremoto en México, con una magnitud de 8.4 para este año 2024. Las declaraciones de la reconocida pitonisa cubana, han dejado intrigados y preocupados a muchos, buscando respuestas sobre cuándo ocurrirá este evento sísmico.

¿Cuándo será el megaterremoto de 8.4 en México que predijo Mhoni Vidente?

De acuerdo con la vidente, existen cuatro meses en este año, en los que podría desencadenarse el temblor: marzo, mayo, septiembre y diciembre. Estas fechas han generado expectación y ansiedad entre aquellos que toman en serio las predicciones de eventos naturales.

Recibimos a rescatistas mexicanos que acudieron a Turquía tras sismo.

La vidente no limitó sus visiones únicamente a México; también advirtió sobre un aumento significativo de la actividad sísmica a nivel mundial, con Asia como el continente más afectado. Su declaración cobra relevancia al recordar el sismo que sacudió a Japón el pasado 1 de enero de 2024, con una magnitud superior a 7.5, dejando tras de sí una estela de destrucción que cobró la vida de al menos 202 personas y dejó a 102 desaparecidos. ¿Será esto una mera coincidencia con las visiones de Mhoni?

Predicciones para el 2024:

Pero eso no es todo, la vidente no se detiene en sus predicciones, pues afirma que el año 2024 será marcado por el cambio climático. Advierte sobre sequías terribles en el norte del país, destacando que la Tierra está cobrando un alto precio por los daños causados por la humanidad, afectando no solo a las personas, sino también a los animales.

Predicción para el volcán Popocatépetl:

En medio de estas predicciones impactantes, también mencionó cómo será el comportamiento del volcán Popocatépetl. Según Mhoni, este año, el coloso no exhibirá una actividad tan intensa como en el pasado, ofreciendo un respiro temporal para aquellos que viven en su proximidad.

