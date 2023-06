Michael Bolton aclara que no juzga ritmos musicales como el reguetón.

Michael Bolton está en la Ciudad de México para celebrar más de 50 años de contribuir a la industria musical y lo hará con tres conciertos en nuestro país para el deleite de todos sus fans, por ello aprovechó su estadía para charlar en exclusiva con Ventaneando.

¿Qué dijo Michael Bolton?

El intérprete de temas como “When a man loves a woman”, “Missing you now”, “How can we be lovers”, entre otros, se dijo contento y agradecido por su regreso a nuestro país. Cabe mencionar que se presentará en la Arena CDMX, la Arena Monterrey y el Auditorio Telmex de Guadalajara.

¿Está listo para presentarse en la Arena CDMX? Cuando se le preguntó si estaba listo para presentarse en la Arena CDMX, Michael Bolton aseguró que “lo estaré cinco minutos antes de subirme al escenario”. Así mismo aseguró que a estas alturas de su carrera ya no se pone nervioso.





“Sí, un poco, en realidad no es nerviosismo, es más bien esta conciencia de que te vas a parar en un escenario en medio de tantos fans y es momento de hacer el show”, aseguró al cantante.

¿Qué piensa sobre el reguetón Michael Bolton?

Michael Bolton es uno de los músicos y cantantes que han escrito algunas de las letras más profundas y amorosas de la industria musical, por ello se le preguntó su opinión sobre las nuevas tendencias musicales, principalmente sobre el reguetón, género que tanta polémica y controversia ha generado.

“Todo el mundo tiene derecho de expresarse, de decir su verdad. Yo no juzgo las elecciones musicales de las personas, pero sí tengo una opinión cuando se trata de expresar algo cada vez que siento que es irrespetuoso para las mujeres, entonces suena una alarma para mí, una bandera roja porque a la gente le gusta argumentar que están haciendo lo que quieren hacer y grabando lo que quieren grabar mientras no lastimen a nadie”, agregó.

“Yo tengo tres hijas y ellas son parte de mi percepción a las cosas y mi habilidad de sentir qué es lo que se está comunicando”, finalizó Michael Bolton.