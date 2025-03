Michaela quiere seguir los pasos de su padre Daniel Bisogno, estos son sus sueños para el futuro

En el marco del cumpleaños número 9 de Michaela , hija de nuestro querido Daniel Bisogno (quien recientemente falleció), compartió sus sueños a futuro, pero lo que llamó mucho la atención fue que, de acuerdo con sus declaraciones, quiere seguir los pasos de su padre.

Michaela quiere seguir los pasos de su padre, Daniel Bisogno

Durante la celebración de su cumpleaños en los foros de Ventaneando, Michaela nos contó que, aunque disfruta mucho del baile, especialmente del tap, su verdadera pasión es la actuación y la producción: “Me gusta bailar, o sea me encanta mucho el tap, pero me duelen después los pies (...) todos los lunes me toca tap”, expresó. No obstante, cuando se le preguntó que si de grande quería ser bailarina, ella respondió lo siguiente: “No, actriz, también quiero ser productora… de televisión”.

Por otra parte, también dejó ver su entusiasmo por la ciencia. Y es que, además de lo anterior, Michaela reveló que le gustaría ser bióloga marina: “Y también bióloga marina”, dijo. Posteriormente agregó que su animal favorito es el delfín.

Michaela recuerda a su papá en el festejo de su cumpleaños

Bajo este contexto le preguntaron si ya sabía nadar y sobre quién le había enseñado. Su respuesta nos dejó con los ojos llorosos, ya que recordó que ella comenzó a nadar desde una edad muy temprana gracias a Daniel: “Primero, yo me metí como al mes a la alberca, con mi papá y con mi mamá”, confesó.

¿Cuándo murió Daniel Bisogno?

Es importante recordar que Daniel Bisogno falleció el pasado 20 de febrero de 2025, seis días antes del cumpleaños de Michaela (26 de febrero) debido a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

