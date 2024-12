Michelle Vieth habla sobre el talento de Miguel, el hijo de Luis Miguel, ¿será modelo?

Michelle Vieth, quien tiene una relación de amistad sumamente cercana con Aracely Arámbula, confirmó que Miguel, el hijo mayor que ésta tuvo con Luis Miguel, podría seguir los pasos de su famoso padre en la música, pues heredó su inigualable voz.

¿Qué dijo Michelle Vieth?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Michelle Vieth dijo que “desde chiquito, mi amor, yo amo a mi sobrino y como siempre se los he comentado, llevo siendo amiga de Aracely que no nada más es mi amiga, es la hermana que yo escogí de vida porque los amigos que se vuelven familia uno los escoge por lo mismo, porque siempre me mantengo al margen”.

“Lo único que les puedo decir es que desde bebé tiene una voz preciosa y yo lo amo y le deseo toda la suerte”, agregó.

¿Michelle Vieth invitó a todos a celebrar estas fiestas en Acapulco?

En otros temas, Michelle Vieth exhortó al público para que en estas fiestas decembrinas elijan Acapulco como principal atractivo turístico, luego de vivir el devastador paso de los huracanes Otis y Jhon, recuérdese que su familia tiene un hotel en dicho puerto.

“A nosotros como acapulqueños nos destrozó el alma y a México lo conmocionó por lo mismo, ha sido una recuperación lenta con el apoyo de la gente que va y consume y hasta con el apoyo de todos los acapulqueños mismos”, aseveró.

¿Cómo vivió su abuela los huracanes en Acapulco? Michelle también compartió el trance que su abuelita atravesó al ser testigo de estos fenómenos naturales.





“Es algo que mi abuela, se deprimió una semana, no quiso comer por una semana por lo que estaba viviendo y, aunque ya tiene casi 90 años, no entendía qué era lo que estaba pasando, entonces yo tuve que agarrar mangos y llevárselos de México para que ella, que su fruta favorita es el mango, pudiera comer uno”.

Michelle Vieth se integrará al elenco de la obra ‘El Sótano', para alternar funciones con Ana Claudia Talancón e Ivonne Montero durante la época decembrinas.

¿El hijo de Luis Miguel debutará como modelo?

Ahora que Luis Miguel está por cerrar su larga gira de conciertos, un medio argentino reveló que el ‘Sol’ y su novia Paloma Cuevas pasarán Navidad en España, pero también reveló que Miguel, el hijo mayor del cantante, debutará como modelo, aunque mucho se especuló que sería cantante.